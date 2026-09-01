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Ozon вышел на рынок Монголии

Ozon вышел на рынок Монголии

Российский маркетплейс Ozon 1 сентября 2026 года начал продажи в Монголии. Жителям страны стала доступна продукция из более чем 90 млн товарных позиций на платформе.

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