Советы о том, как встречать Новый год Змеи, которые можно использовать

До наступления Нового года остается все меньше времени. У Вас уже возникло новогоднее настроение или вы пока лишь наблюдаете за праздничной атрибутикой и ажиотажем без особого энтузиазма? Каждый год в сети появляется множество рекомендаций о том, как правильно встретить Новый год, чтобы задобрить символ года.
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