Сербия получила разрешение на прямые рейсы в Калининград

Сербские авиакомпании смогут начать прямые полёты в Калининград. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс России, авиационные власти двух стран договорились расширить двустороннее авиасообщение.
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