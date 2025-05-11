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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заур Абдуллаев проиграл Рэймонду Мураталье поединок за временный пояс IBF в легком весе

Поединок состоялся в США. Абдуллаев (20-2) дрался с Рэймондом Муратальей (23-0) 12 раундов. Единогласным решением судей победил Мураталья (119-109 дважды и 118-110).

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