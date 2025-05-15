Атмосферы миров Солнечной системы продолжают преподносить сюрпризы

Атмосферы планет нашей Солнечной системы продолжают нас удивлять. В ходе новой серии совместных наблюдений космический телескоп Джеймса Уэбба и телескоп Кека II VM на Гавайях следили за атмосферой спутника Сатурна Титана и обнаружили облака метана в средних широтах, что позволяет предположить, что возвращение северного лета может быть неизбежным.
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