Атмосферы миров Солнечной системы продолжают преподносить сюрпризы

﻿﻿Атмосферы планет нашей Солнечной системы продолжают нас удивлять. В ходе новой серии совместных наблюдений космический телескоп Джеймса Уэбба и телескоп Кека II VM на Гавайях следили за атмосферой спутника Сатурна Титана и обнаружили облака метана в средних широтах, что позволяет предположить, что возвращение северного лета может быть неизбежным.