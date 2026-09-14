Москва достала главный козырь: произошедшее на Украине после российских ударов шокировало всех

Новые российские беспилотники "Герань-4" и "Герань-5" изменили характер воздушных боевых действий в конфликте на Украине, пишет Financial Times.
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