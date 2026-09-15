Почему легендарная «Буханка» до сих пор в строю: свежие доработки и неожиданные факты

Когда речь заходит об автомобилях-долгожителях, у многих в голове сразу всплывают образы культовых иномарок, которые десятилетиями не теряли актуальности.
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