С 2027 матери-героини будут автоматически получать миллион рублей

С 1 января 2027 года разовая выплата в размере одного миллиона рублей за звание «Мать-героиня» будет перечисляться Соцфондом РФ в проактивном режиме.
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