Овчинский: проект «Месяц градостроительства» наградили за развитие отрасли

Проект Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы «Месяц градостроительства — 70 лет на высоте» удостоился награды «За вклад в развитие отрасли» международной премии WOW Awards.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почти 300 украинс...
- Захарова усомнила...
- Роспотребнадзор: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым