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Свежие комментарии

  • zhoga Tatyana (Михайлюк)
    Такое творится и в Крыму. Мы на рынке ( не на какой-то обочине) решили у бабульки купить бутылочку домашнего вина. Я ..."Лохам московским...
  • Светлана Петрова
    Не покупайте, не травитесь"Лохам московским...
  • Дмитрий Бакланов
    Действительно, я неправильно посчитал. Извиняюсь, там было 650,00-850,00 $ / Тонн."Лохам московским...

"Лохам московским впарим всё что угодно". Как на курортах Кубани разводят с вином и чачей

"Лохам московским впарим всё что угодно". Как на курортах Кубани разводят с вином и чачей

Наверняка многие неоднократно наблюдали эту картину, когда в каком-нибудь прибрежном ларьке, стоит очередь из приплясывающих от нетерпения отдыхающих, жаждущих получить заветную полторашку неизвестной субстанции, которые местные ушлые торгаши гордо именуют вином.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Действительно, я неправильно посчитал. Извиняюсь, там было 650,00-850,00 $ / Тонн.
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16 час.
Светлана Петрова
Не покупайте, не травитесь
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16 час.
zhoga Tatyana
Такое творится и в Крыму. Мы на рынке ( не на какой-то обочине) решили у бабульки купить бутылочку домашнего вина. Я сама делаю вино, хотела сравнить со своим. Вместо вина была вода с добавлением водки или спирта, краситель и дешевый фруктовый ароматизатор, даже не винный, вот так разводят туристов на всех курортах. Я больше никогда не захочу сравнить мое вино с бурдомахой от местных торгашей. И никому не советую. Даже в крымских магазинах можно наткнуться на подделку, которую невозможно пить
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9 час.

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