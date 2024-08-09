Наверняка многие неоднократно наблюдали эту картину, когда в каком-нибудь прибрежном ларьке, стоит очередь из приплясывающих от нетерпения отдыхающих, жаждущих получить заветную полторашку неизвестной субстанции, которые местные ушлые торгаши гордо именуют вином.
"Лохам московским впарим всё что угодно". Как на курортах Кубани разводят с вином и чачей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Бакланов
Действительно, я неправильно посчитал. Извиняюсь, там было 650,00-850,00 $ / Тонн.
Ответить
16 час.
Светлана Петрова
Не покупайте, не травитесь
Ответить
16 час.
zhoga Tatyana
Такое творится и в Крыму. Мы на рынке ( не на какой-то обочине) решили у бабульки купить бутылочку домашнего вина. Я сама делаю вино, хотела сравнить со своим. Вместо вина была вода с добавлением водки или спирта, краситель и дешевый фруктовый ароматизатор, даже не винный, вот так разводят туристов на всех курортах. Я больше никогда не захочу сравнить мое вино с бурдомахой от местных торгашей. И никому не советую. Даже в крымских магазинах можно наткнуться на подделку, которую невозможно пить
Ответить
9 час.
Свежие комментарии