"Лохам московским впарим всё что угодно". Как на курортах Кубани разводят с вином и чачей

zhoga Tatyana

Такое творится и в Крыму. Мы на рынке ( не на какой-то обочине) решили у бабульки купить бутылочку домашнего вина. Я сама делаю вино, хотела сравнить со своим. Вместо вина была вода с добавлением водки или спирта, краситель и дешевый фруктовый ароматизатор, даже не винный, вот так разводят туристов на всех курортах. Я больше никогда не захочу сравнить мое вино с бурдомахой от местных торгашей. И никому не советую. Даже в крымских магазинах можно наткнуться на подделку, которую невозможно пить