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Business Daily

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Утро в «Машеньке»

Утро в «Машеньке»

У «Машеньки» появляется новая часть дня. С 22 сентября ресторан Александра Раппопорта на Варварке открывается в 8 утра и начинает подавать завтраки.

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