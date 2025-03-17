В Колумбии ликвидировали главаря картеля, готовившего покушение на президента

На западе Колумбии в департаменте Валье-дель-Каука военные совместно с полицией провели операцию по ликвидации одного из главарей наркокартеля «Клан залива» по прозвищу Омар, который готовил покушение на колумбийского президента Густаво Петро В 2024 году.