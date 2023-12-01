Из 1 материала — много разноцветных пушистых шариков на ёлку! Супер-просто и быстро

Украсьте ёлку к Новому году оригинальными, лёгкими, пушистыми шарами! Они настолько необычные, что сразу же привлекают к себе внимание.
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