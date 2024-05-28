У главного корпуса ТГУ состоялась торжественная высадка саженцев дубов

В рамках социокультурного фестиваля «Система ФЕСТ» у главного корпуса Томского государственного университета состоялась торжественная высадка саженцев «Всероссийской дубравы императора Петра Великого» – проекта Государственного Русского музея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии