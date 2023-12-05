ФОТО: TANITOST/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ ПЕРЛА НА РОССИЮ ПОСЫПАЛИСЬ ЯЙЦА: ЗАПАД УДАРИЛ С НЕОЖИДАННОЙ СТОРОНЫ Эмигранты плачут о том, что в России всё хорошо, и ищут способ доказать русским людям, что на самом деле всё плохо.
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