ФОТО: TANITOST/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ ПЕРЛА НА РОССИЮ ПОСЫПАЛИСЬ ЯЙЦА: ЗАПАД УДАРИЛ С НЕОЖИДАННОЙ СТОРОНЫ Эмигранты плачут о том, что в России всё хорошо, и ищут способ доказать русским людям, что на самом деле всё плохо.