Европейский марсоход IDEFIX готовится к путешествию на Марс

Европейский марсоход IDEFIX, разработанный совместно Немецким аэрокосмическим центром (DLR) и французским космическим агентством Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), прибыл в Японию в рамках подготовки к миссии исследования спутников Марса MMX.
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