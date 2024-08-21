Судно под флагом Либерии было изолировано в Аргентине из-за подозрения на оспу среди экипажа

Судно под флагом Либерии, плававшее под названием "Ина-Лотте", было изолировано на реке Парана в аргентинской провинции Санта-Фе после того, как у одного из членов экипажа появились симптомы, похожие на обезьянью оспу.
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