Число владельцев биткоина в США впервые превышает число владельцев золота

Внедрение биткоина в США превзошло знаменательную веху. Согласно отчету, основанному на данных компании по финансированию цифровых активов River, число людей, владеющих биткоинами в стране, впервые превысило число людей, владеющих золотом.
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