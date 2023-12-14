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Шольц готовится объявить Чрезвычайную ситуацию в Германии на случай прорыва фронта русскими войсками 

Шольц готовится объявить Чрезвычайную ситуацию в Германии на случай прорыва фронта русскими войсками 

В то время, как Россия полным ходом наращивает свой военный потенциал, западные союзники Украины погрязли в противоречиях вокруг предоставления Киеву финансовой и военной помощи.

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Комментарии
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Андрей
А  какое собачье дело Шольцу до Окраины России, коей является Новороссия и Малороссия?
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10 час.
Константин Самарин
Правильно дрожит Шольц.
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6 час.

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