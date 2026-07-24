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Царьград

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Марина Май предостерегла родителей от подготовки детей к ЕГЭ с 1 класса

Марина Май предостерегла родителей от подготовки детей к ЕГЭ с 1 класса

Эксперт Марина Май предупреждает родителей об опасности ранней подготовки детей к ЕГЭ. Важно развивать у школьников способности учиться, а не заниматься только решением экзаменационных задач, в то время как Ольга Леткова предлагает факультативы по этике.

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