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Дмитриев назвал историческими слова Трампа об Украине

Дмитриев назвал историческими слова Трампа об Украине

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческими слова президента США Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый президент.

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