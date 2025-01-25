Мексика не приняла мигрантов из США

Американский телеканал NBC News сообщил, что Мексика отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, временно сорвав планы администрации президента США Дональда Трампа по депортации нелегальных мигрантов.
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