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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гасперини о Моуринью: «У него невероятная способность убеждать клубы подписывать игроков – «Реал» купил Диоманде за такие деньги! Он хорош и в остальном, результаты говорят сами за себя»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини отметил способность Жозе Моуринью убеждать клубы подписывать нужных ему игроков.

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