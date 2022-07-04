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Аydinlik: в Турции партия Vatan инициировала выход из НАТО, в обществе произошел раскол из-за членства страны в альянсе

Аydinlik: в Турции партия Vatan инициировала выход из НАТО, в обществе произошел раскол из-за членства страны в альянсе

В турецком обществе произошел раскол из-за членства Турции в НАТО. Партия Vatan ("Родина")  на фоне приема в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции инициировала выход Турции из НАТО.

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