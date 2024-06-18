Мощный пожар сегодня ночью уничтожил крупное зернохранилище в Марьяновском районе Омской области. Площадь возгорания достигла 2600 кВ.
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Мощный пожар сегодня ночью уничтожил крупное зернохранилище в Марьяновском районе Омской области. Площадь возгорания достигла 2600 кВ.