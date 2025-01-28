В Курской области расчёты БПЛА 56-го десантно-штурмового полка ВДВ при помощи оптоволоконных FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» поразили очередной Т-64БВ ВСУ.
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В Курской области расчёты БПЛА 56-го десантно-штурмового полка ВДВ при помощи оптоволоконных FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» поразили очередной Т-64БВ ВСУ.
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