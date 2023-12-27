Отказники со стажем

Элеонора Коган

До слёз трогательный рассказ!!!Котик Василий сумел растопить обиженного жизнью сердечко вечного "отказника" Сашки. Сашке, так же, как и котику досталось от жизни. А родственнички поганые не выполнили тёткиного завета - пригреть котика Василия. Это удалось грустному и не верящему никому Сашке.Спасибо Танюше и Алёше,растопили Сашкино сердечко и взяли котика домой и теперь они вчетвером счастливы!!!