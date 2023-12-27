Сашку возвращали в детский дом трижды. Приводили за руку, ставили рядом сумку, вещами наполненную и, потупив глаза, уходили.
Отказники со стажем
Комментарии
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Элеонора Коган
До слёз трогательный рассказ!!!Котик Василий сумел растопить обиженного жизнью сердечко вечного "отказника" Сашки. Сашке, так же, как и котику досталось от жизни. А родственнички поганые не выполнили тёткиного завета - пригреть котика Василия. Это удалось грустному и не верящему никому Сашке.Спасибо Танюше и Алёше,растопили Сашкино сердечко и взяли котика домой и теперь они вчетвером счастливы!!!
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13 час.
Элеонора Коган
Мудрая была тётка, думала о своём котике, да только родственнички скотами оказались.Спасибо вам за этот рассказ, Ольга!!!
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13 час.
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