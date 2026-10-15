У Украины полностью закончились ракеты для систем Patriot и она стала более уязвимой для российских ударов, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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