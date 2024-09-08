В МВД отреагировали на смерть Маслякова

Представитель МВД Волк выразила соболезнования в связи со смертью Маслякова Представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк в своем Telegram-канале выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего Александра Маслякова.
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