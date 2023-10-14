БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Британская разведка: Черноморский флот получил Бе-12, и по-прежнему бьет «Калибрами»

Британская разведка: Черноморский флот получил Бе-12, и по-прежнему бьет «Калибрами»

Планы по созданию российской военно-морской базы в Абхазии не очень удивили Запад Константин Ольшанский На фото: самолет-амфибия Бе-12 (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Новость о создании российской военно-морской базы в Абхазии вызвала на удивление слабый отклик у западных экспертов.

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