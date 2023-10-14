Британская разведка: Черноморский флот получил Бе-12, и по-прежнему бьет «Калибрами»

Планы по созданию российской военно-морской базы в Абхазии не очень удивили Запад Константин Ольшанский На фото: самолет-амфибия Бе-12 (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Новость о создании российской военно-морской базы в Абхазии вызвала на удивление слабый отклик у западных экспертов.