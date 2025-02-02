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Машины будущего

Машины будущего

Когда я задумываюсь о будущем автомобилей, мне становится невероятно интересно: как далеко мы уйдем от первых «самодвижущихся повозок» и что придет на смену современным электромобилям? Давайте вместе совершим путешествие во времени — от истоков автомобилестроения к самым смелым идеям будущего.

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