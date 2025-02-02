Машины будущего

Когда я задумываюсь о будущем автомобилей, мне становится невероятно интересно: как далеко мы уйдем от первых «самодвижущихся повозок» и что придет на смену современным электромобилям? Давайте вместе совершим путешествие во времени — от истоков автомобилестроения к самым смелым идеям будущего.