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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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80 гадоў з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

80 гадоў з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

Администрация и профсоюзный комитет ОАО ´Бобруйский кожевенный комбинат´ поздравили бывших узников фашистских концлагерей Бересневу Майю Григорьевну и Кирсанову Нину Кирилловну с наступающим Днём города Бобруйска и Днём независимости Республики Беларусь и вручили юбилейные медали ´80 гадоў з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў´  .

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