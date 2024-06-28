Администрация и профсоюзный комитет ОАО ´Бобруйский кожевенный комбинат´ поздравили бывших узников фашистских концлагерей Бересневу Майю Григорьевну и Кирсанову Нину Кирилловну с наступающим Днём города Бобруйска и Днём независимости Республики Беларусь и вручили юбилейные медали ´80 гадоў з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў´ .
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