“The chair of the El Paso County Republican Party has said he intends to sue Sacha Baron Cohen over footage of the local politician used in new satirical comedy Ali G: Who Iz I?” The Guardian reports.
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