Стали известны основные цели системы ПРО С-550

Мобильная система ПРО С-550, которая разрабатывается в России, сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, заявили источники в оборонно-промышленном комплексе, 20 ноября сообщает РИА Новости.
Мобильная система ПРО С-550, которая разрабатывается в России, сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, заявили источники в оборонно-промышленном комплексе, 20 ноября сообщает РИА Новости.
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