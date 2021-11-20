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Стали известны основные цели системы ПРО С-550

Мобильная система ПРО С-550, которая разрабатывается в России, сможет сбивать американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды, заявили источники в оборонно-промышленном комплексе, 20 ноября сообщает РИА Новости.

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