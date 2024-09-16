Жители многих стран 17 сентября 2024 года отмечают сразу несколько праздников Анастасия Меркулова17 сентября 2024 года граждане России и стран Европы будут отмечать ряд праздников, подчеркивающих культурное многообразие и важные события этого дня.
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