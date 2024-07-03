Что означают буквы XO, VS, VSOP на этикетках коньяка

Во всем мире коньяк считается благородным, изысканным напитком. Ценители этого алкоголя тонко разбираются в его вкусовых качествах, но при выборе опираются на информацию, указанною производителем на этикетке.
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