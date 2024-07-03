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Мы соседи по планете

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Что означают буквы XO, VS, VSOP на этикетках коньяка

Что означают буквы XO, VS, VSOP на этикетках коньяка

Во всем мире коньяк считается благородным, изысканным напитком. Ценители этого алкоголя тонко разбираются в его вкусовых качествах, но при выборе опираются на информацию, указанною производителем на этикетке.

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