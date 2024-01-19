США разрешили своим гражданам и компаниям платить налоги в России до 17 апреля

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило генеральную лицензию, которая позволяет американским гражданам и компаниям проводить транзакции для уплаты налогов, денежных сборов и торговых пошлин в России.
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