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Ничья в матче с «Мальмё» вывела «Зенит» в Лигу Европы

Ничья в матче с «Мальмё» вывела «Зенит» в Лигу Европы

Игра завершилась со счётом 1:1.фото: fc-zenit.ru Матч российского футбольного клуба «Зенит» и шведской команды «Мальмё» в пятом туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов завершился ничьей, что позволило россиянам выйти в плей-офф Лиги Европы.

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