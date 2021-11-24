Ничья в матче с «Мальмё» вывела «Зенит» в Лигу Европы

Игра завершилась со счётом 1:1.фото: fc-zenit.ru Матч российского футбольного клуба «Зенит» и шведской команды «Мальмё» в пятом туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов завершился ничьей, что позволило россиянам выйти в плей-офф Лиги Европы.