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Правозащитница заверила, что у Блиновской нет шикарных условий жизни в СИЗО

Правозащитница заверила, что у Блиновской нет шикарных условий жизни в СИЗО

В январе Елену Блиновскую посадили в СИЗО за нарушение правил домашнего ареста. Оказалось, что она устроила предновогоднюю вечеринку и встретилась со свидетельницей по делу.

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