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  • Гарий Щерба
    А  СМЕЯЛИСЬ  то ,  СМЕЯЛИСЬ над  РОССИЙСКИМИ ТАНКАМИ  а сами  ПЕРЕТРУХАЛИ  и как  ПОПУГАИ  берут  КЛЕТЬ  на  ВООРУЖЕН...«Leclerc в клетке...
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  • Гарий Щерба
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Зурабишвили пора домой в родную Францию или в тюрьму

Зурабишвили пора домой в родную Францию или в тюрьму

«После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии» – после такого призыва Саломе Зурабишвили, 5-й президентши Грузии, самым лучшим вариантом продолжения её политической карьеры будет побег в родную Францию.

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