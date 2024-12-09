Зурабишвили пора домой в родную Францию или в тюрьму

«После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии» – после такого призыва Саломе Зурабишвили, 5-й президентши Грузии, самым лучшим вариантом продолжения её политической карьеры будет побег в родную Францию.
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