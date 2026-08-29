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Царьград

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2027-й – пик эскалации. А потом "перезагрузка" и эпоха взлёта России – Жириновский разложил всё по годам

2027-й – пик эскалации. А потом "перезагрузка" и эпоха взлёта России – Жириновский разложил всё по годам

Если кому и удавалось на зависть всем вангам и нострадамусам заглянуть в будущее с поразительной точностью, так это Владимиру Жириновскому.

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