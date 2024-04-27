Новосибирские подростки ограбили пенсионерку и сняли себя на видео

Незваные гости пришли в дом 82-летней жительницы села Новокремлевское 8 декабря 2023 года. Вместе с фигурантом уголовного дела был его товарищ, который в силу возраста еще не может отвечать перед законом.
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