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В Усть-Таловке школьники начали учебный год в обновленной школе

В Усть-Таловке школьники начали учебный год в обновленной школе

Для первоклассников Усть-Таловки этот учебный год начался с двойного праздника. Они впервые сели за парты, причем уже в обновленной школе.

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