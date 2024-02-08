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Миронов предложил Путину учредить награды за гуманитарную помощь в рамках СВО

Миронов предложил Путину учредить награды за гуманитарную помощь в рамках СВО

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением учредить знак отличия "За участие в гуманитарной помощи специальной военной операции" и медаль "За гуманитарную помощь специальной военной операции".

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