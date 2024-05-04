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Дивиденды и состав директоров «Северстали» будут рассмотрены на заочном собрании акционеров

Дивиденды и состав директоров «Северстали» будут рассмотрены на заочном собрании акционеров

Дивиденды и состав директоров «Северстали» будут рассмотрены на заочном собрании акционеров Татьяна АрестоваСогласно сообщению компании, годовое общее собрание акционеров «Северстали» состоится 7 июня в заочной форме.

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