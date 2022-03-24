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Карасев о том, почему судит без эмблемы ФИФА: «Не получили новые из-за технических проблем. Что-то на таможне»

Сергей Карасев рассказал, почему в этом году судит матчи РПЛ без нашивки с эмблемой ФИФА. «Причина проста — мы не получили новые эмблемы из-за технических проблем.

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