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Ученые назвали три лучших продукта утром, которые снижают сахар в крови

Ученые назвали три лучших продукта утром, которые снижают сахар в крови

Чтобы поддерживать уровень сахар в норме, снижая тем самым риски развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, медики рекомендуют начинать день с правильного завтрака, который включает белок, полезные жиры и сложные углеводы.

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