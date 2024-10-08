Ученые назвали три лучших продукта утром, которые снижают сахар в крови

Чтобы поддерживать уровень сахар в норме, снижая тем самым риски развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, медики рекомендуют начинать день с правильного завтрака, который включает белок, полезные жиры и сложные углеводы.
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