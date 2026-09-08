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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина о борьбе за 1 в мире: «Главная цель – выигрывать турниры. Рейтинг станет следствием результатов»

Елена Рыбакина высказалась о борьбе за первую строчку рейтинга. Она гарантированно станет первой ракеткой мира, если в 1/4 финала US Open обыграет Циньвэнь Чжэн .

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