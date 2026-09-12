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ИА Регнум

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Премьер-министр Эфиопии Ахмед отметил, что Лавров стал выглядеть моложе

Премьер-министр Эфиопии Ахмед отметил, что Лавров стал выглядеть моложе

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в шутку заметил, что глава российского МИД Сергей Лавров стал выглядеть моложе с момента их последней встречи несколько лет назад.

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