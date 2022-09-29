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Внеплановое отключение: на сколько центр Уссурийска останется без горячей воды

Внеплановое отключение: на сколько центр Уссурийска останется без горячей воды

Жители центральных улиц Уссурийска продолжают терпеть коммунальные неудобства. В некоторых домах до сих пор нет горячей воды, хотя аварийные работы в котельной объявляли до 25 сентября.

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